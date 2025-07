M5S Abruzzo, Taglieri (M5S): “Facchinaggio Asl2, stipendi da fame e orari impossibili: altro che lavoro, è sfruttamento. La nuova direzione non ripeta gli errori del passato”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:“Ancora una volta si taglia sulla pelle dei lavoratori – precisa la nota online. Oltre sessanta persone, impiegate nei servizi di facchinaggio della Asl02, rischiano il licenziamento tra pochi giorni – precisa la nota online. Chi resterà continuerà a operare per pochi spiccioli, con orari spezzettati e ingestibili, in condizioni che nulla hanno a che fare con la dignità del lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. È l’ennesima vergogna prodotta da anni di scelte sbagliate e irresponsabili”. Lo dichiara Francesco Taglieri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. “Parliamo di lavoratori che portano a casa 500 o 600 euro al mese – quando sono fortunati – con turni distribuiti nell’arco dell’intera giornata, che rendono impossibile costruire qualsiasi alternativa – Non si può chiamare lavoro ciò che non consente nemmeno di garantire un pasto caldo o proteico alle proprie famiglie – È sfruttamento legalizzato, tollerato all’interno della sanità pubblica abruzzese”. Taglieri punta il dito contro i responsabili politici e gestionali: “La responsabilità di tutto questo ricade su chi ha guidato fino a ieri la direzione strategica della Asl02, che insieme al Presidente Marsilio ha usato la mannaia per tagliare servizi e posti di lavoro, dimostrando una totale incapacità di programmazione e governo del sistema sanitario – riporta testualmente l’articolo online. Una gestione miope e fallimentare che ha prodotto solo precarietà, disservizi e sfiducia”. “Alla nuova direzione strategica rivolgo un appello chiaro: non commettete gli stessi errori – Il taglio di queste professionalità non è solo un atto ingiusto verso chi lavora, ma avrà effetti a catena sull’intero sistema ospedaliero – aggiunge testualmente l’articolo online. Il personale ausiliario svolge mansioni essenziali; se venisse tagliato, toccherà agli OSS sostituirli, allontanandoli dalle cure dirette ai pazienti – precisa il comunicato. Con l’attuale carenza di operatori, anche gli infermieri saranno coinvolti, con conseguente demansionamento e ricorsi inevitabili davanti al giudice del lavoro, come già accaduto in passato – recita il testo pubblicato online. Oltre il danno, la beffa: si finirà per spendere di più, peggiorando ulteriormente i servizi”. “Chi ha responsabilità oggi – conclude Taglieri – ha il dovere morale e istituzionale di fermare questo scempio – riporta testualmente l’articolo online. Servono decisioni coraggiose per migliorare le condizioni economiche e organizzative di chi lavora nei nostri ospedali – aggiunge la nota pubblicata. Il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi per una sanità pubblica fondata sulla qualità, la giustizia e il rispetto dei diritti – aggiunge la nota pubblicata. Il tempo degli alibi è finito: ora servono risposte, e subito”.

