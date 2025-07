M5S Abruzzo, Taglieri (M5S): “Marsilio e Meloni intervengano subito. La Regione è in confusione totale e la Magnacca smentisce se stessa. Val Di Sangro non può essere lasciata nell’incertezza”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:Le preoccupazioni sulla tenuta produttiva e occupazionale della Val di Sangro sono esplose in seguito alle dichiarazioni pubbliche di Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa, che ha parlato senza mezzi termini di un imminente “dramma industriale” per l’Italia e paventato la possibilità di delocalizzare la produzione se il Governo nazionale non interverrà con misure adeguate, anche sotto forma di incentivi – precisa il comunicato. Parole gravi, che hanno giustamente allarmato sindacati, lavoratori e amministratori locali – aggiunge la nota pubblicata. Tuttavia, anziché affrontare la questione con senso di responsabilità, l’Assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca ha inizialmente liquidato ogni allarme, accusando chi solleva interrogativi legittimi – dai sindacati all’opposizione – di essere “cassandre di sventura” e tracciando un quadro artificiosamente rassicurante sul futuro dello stabilimento Stellantis. “Nel giro di pochi giorni – dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri – l’Assessore Magnacca ha cambiato completamente posizione – si apprende dalla nota stampa. Prima ha parlato di rilancio, di nuovi modelli elettrici in arrivo, di continuità garantita, e ha stigmatizzato con toni sprezzanti ogni voce critica – si apprende dal portale web ufficiale. Poi, di fronte all’evidenza, è stata costretta a fare marcia indietro, ammettendo che i dati di produzione sono ‘preoccupanti’ e convocando un tavolo straordinario con i vertici di Stellantis. Una contraddizione istituzionale inaccettabile, che alimenta ulteriore confusione in una fase già segnata da profonda incertezza – si apprende dal portale web ufficiale. ” “Se l’Assessore regionale al Lavoro e alle Imprese non ha il polso della situazione industriale nella Val di Sangro – prosegue Taglieri – è legittimo che a preoccuparsi non siano solo i lavoratori diretti di Stellantis, ma anche le decine di migliaia di famiglie coinvolte nell’indotto – riporta testualmente l’articolo online. Parliamo di uno dei poli produttivi più importanti del Centro-Sud, che dà lavoro a circa 30.000 persone – si apprende dalla nota stampa. Non è accettabile che tutto venga affrontato con leggerezza, né che si continui a negare l’esistenza di una crisi, salvo poi ammetterla con colpevole ritardo – riporta testualmente l’articolo online. ” “Le cifre parlano da sole: -16,3% di produzione di veicoli commerciali nel primo semestre 2025, centinaia di lavoratori in cassa integrazione, sospensione del terzo turno, ricorso strutturale agli ammortizzatori sociali, un piano di uscite volontarie che ha già coinvolto oltre 400 addetti – precisa la nota online. La promessa di una nuova gamma produttiva nel 2027 non può essere considerata una soluzione: se non si interviene subito, si rischia che a quella data non esistano più le condizioni operative e industriali per ripartire – recita la nota online sul portale web ufficiale. ” Per questo il Movimento 5 Stelle chiede con forza un intervento immediato delle istituzioni – “Il Presidente Marsilio – conclude Taglieri – venga a riferire in Consiglio regionale e chiarisca quali azioni concrete intenda mettere in campo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma soprattutto, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, eletta in Abruzzo, si assuma finalmente la responsabilità politica di questa crisi e coinvolga i Ministri competenti in un piano straordinario per la difesa della produzione, dell’occupazione e della tenuta economica della Val di Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. Servono risorse, misure incentivanti, investimenti mirati e un impegno istituzionale di livello nazionale – Non possiamo permetterci di aspettare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il tempo della propaganda è finito: adesso servono fatti.”

