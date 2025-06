M5S Abruzzo, Taglieri (M5S): “Sull’ADI la Asl02 continua a violare le direttive regionali, è l’unica azienda a non essersi adeguata. Chiesta audizione urgente in Commissione vigilanza”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:«La ASL 02 continua a procedere in totale autonomia, disattendendo in maniera grave le disposizioni regionali in materia di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), mettendo a rischio il principio di libera scelta per i pazienti e aprendo scenari preoccupanti in termini di trasparenza e legittimità degli affidamenti». A dichiararlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri, che ha formalizzato una richiesta urgente al Presidente della Commissione Vigilanza Sandro Mariani per l’inserimento di un punto all’ordine del giorno e la convocazione in audizione dei vertici della sanità regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Nonostante le precise disposizioni di AReaCom – afferma Taglieri – che impongono, a partire dal 30 aprile 2025, l’utilizzo della nuova piattaforma regionale StarLea per l’erogazione dei PAI, con modalità multifornitore a garanzia della libera concorrenza, la ASL 02 continua a utilizzare la precedente piattaforma, rendendo di fatto inapplicabile il principio di libera scelta – viene evidenziato sul sito web. Un comportamento che vanifica le finalità del nuovo sistema, compromette i diritti degli utenti e mina i principi di legalità e trasparenza amministrativa – si apprende dal portale web ufficiale. » Taglieri sottolinea un altro aspetto preoccupante: «La ASL 02 è, ad oggi, l’unica azienda sanitaria della Regione Abruzzo a non essersi ancora adeguata alle direttive regionali – Un’anomalia che non può più essere tollerata e che solleva interrogativi sulla volontà dell’Azienda di rispettare regole comuni e standard omogenei su tutto il territorio – riporta testualmente l’articolo online. » Il capogruppo del M5S ricorda inoltre che l’ANAC, con delibera n. 34 del 2024, ha già evidenziato pesanti irregolarità negli affidamenti passati della ASL 02 per il servizio ADI: proroghe reiterate senza gara, affidamenti diretti per oltre 27 milioni di euro e modifiche unilaterali ai contratti in essere – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Stiamo parlando di servizi essenziali per migliaia di cittadini fragili – incalza Taglieri – e di risorse pubbliche importanti – precisa la nota online. È inaccettabile che un’azienda sanitaria continui a ignorare le linee guida regionali e si permetta di interpretare le regole a proprio piacimento – recita il testo pubblicato online. » Inoltre, evidenzia Taglieri, «i nuovi operatori vincitori della gara pubblica indetta da AReaCom offrono tariffe più basse rispetto al passato – Eppure, la ASL 02 continua a ritardare l’attuazione del nuovo sistema, generando un evidente danno economico – In un momento in cui la sanità abruzzese è gravata da un disavanzo strutturale e si impongono sacrifici su tutti i fronti, questi ritardi ingiustificati risultano ancora più gravi e incomprensibili.» Alla luce della gravità della situazione, il consigliere del M5S chiede che siano ascoltati al più presto in Commissione Vigilanza il direttore del Dipartimento Sanità Emanuela Grimaldi, il direttore generale di AReaCom Donato Cavallo, la direzione strategica della ASL 02 e l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì. «Chi ha responsabilità deve dare spiegazioni chiare e pubbliche – Basta scorciatoie e opacità: la sanità abruzzese ha bisogno di legalità, trasparenza, rispetto delle regole e sostenibilità economica» conclude Taglieri.

