M5S Abruzzo, Vandali in azione alla Riserva del Borsacchio: cronaca di un disastro annunciato. Alessandrini (M5S): “Tagli scellerati, la destra e Marsilio si assumano la responsabilità politica del disastro ambientale”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:«Quanto accade nella Riserva del Borsacchio e, più precisamente, nell’area del Fratino e delle Dune, non è un fatto isolato né tantomeno un incidente imprevisto – recita il testo pubblicato online. Si tratta dell’ennesimo episodio di danneggiamento avvenuto negli ultimi tre anni, con la distruzione sistematica di cordoni, cartellature e delimitazioni – precisa la nota online. Dove sono i sistemi di controllo a distanza, le telecamere, i droni, i sensori notturni e le foto trappole? Il problema non è la mancanza di norme, ma la volontà politica di non applicarle – La Giunta Marsilio taglia i fondi e condanna le aree protette all’abbandono, lasciandole vulnerabili a vandalismi, incendi e degrado – riporta testualmente l’articolo online. Un tradimento deliberato, con cui il centrodestra regionale smantella la rete di tutele previste per legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. » È durissima la denuncia della Consigliera regionale Erika Alessandrini (M5S), che interviene sul gravissimo episodio di vandalismo avvenuto nella Riserva del Borsacchio, simbolo del disinteresse istituzionale verso il sistema delle aree protette – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «L’attuale Legge Regionale n. 38/1996 assegna alla Regione il compito di istituire, tutelare e garantire la gestione delle aree naturali protette, in collaborazione con gli enti gestori – precisa la nota online. Ma quando la Regione taglia i fondi – come avvenuto nel bilancio 2025 con un taglio del 32% alle riserve – i gestori non sono più in grado di assicurare vigilanza ambientale, sorveglianza attiva, manutenzione e prevenzione incendi – Il risultato è sotto gli occhi di tutti: le aree protette diventano “non protette”, abbandonate, distruggibili e vandalizzabili.» «Il caso del Borsacchio – aggiunge Alessandrini – è paradigmatico: prima lo scempio dell’emendamento notturno di dicembre 2023, con cui la destra ha cancellato il 98% dell’area protetta riducendola a poche decine di ettari; ora il taglio dei fondi, che rende impossibile garantire anche i servizi minimi di monitoraggio e tutela – Non è fatalità, è una precisa scelta politica che disconosce il valore ambientale, culturale ed economico delle nostre riserve – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. » La consigliera M5S incalza la Giunta Marsilio anche sul fronte della prevenzione incendi, ricordando il recente rogo che ha devastato oltre 2.000 m² della Pineta Dannunziana a Pescara – si legge sul sito web ufficiale. «Anche lì il copione è sempre lo stesso: fondi tagliati, presidi ridotti al minimo, sistemi di sorveglianza assenti o inadeguati – precisa la nota online. La Giunta Marsilio è la regista di questo scempio: sta smantellando il sistema di protezione delle aree naturali abruzzesi con la logica miope del taglio lineare, ignorando che senza risorse adeguate non esiste tutela possibile – Eppure la legge è chiarissima: la Regione ha il dovere di garantire la tutela effettiva di questi ecosistemi, non può lavarsi le mani scaricando tutto sui gestori locali – come nel caso delle Guide del Borsacchio – lasciati senza mezzi né strumenti – precisa il comunicato. La Regione Abruzzo non può continuare a delegare esclusivamente alle associazioni la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva di aree naturali tanto rilevanti.» «Non accetteremo alibi – conclude Alessandrini –. Il Movimento 5 Stelle Abruzzo chiede l’immediato ripristino dei fondi tagliati e la piena assunzione di responsabilità politica da parte della Giunta – si apprende dal portale web ufficiale. Le riserve naturali non sono un accessorio, ma un diritto collettivo sancito dalla legge e dalla storia di questa regione – si apprende dalla nota stampa. La Giunta Marsilio scelga da che parte stare: dalla parte della distruzione o dalla parte della tutela – viene evidenziato sul sito web. La politica dell’abbandono ha già fatto abbastanza danni.» La video denuncia delle guide della Riserva del Borsacchio: https://www.facebook.com/GuideDelBorsacchio/videos/1853583961868677

