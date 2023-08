M5S Abruzzo, Via Osento, la Pescara dimenticata dal Centrodestra chiede aiuto

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

Pettinari (M5S):“Dove sono i fondi per i lavori strutturali promessi? Qui bambini, disabili e anziani vivono in case fatiscenti” “Sono circa sessanta alloggi popolari e basta guardarli per capire che si tratta dei più disastrati della provincia di Pescara e forse dell’intera regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo in Via Osento, nel quartiere Rancitelli di Pescara, dove umidità, calcinacci che cadono dai balconi, infiltrazioni d’acqua e muffe sono visibili a occhio nudo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nonostante la mia costante interlocuzione con gli uffici Ater di Pescara, grazie alla quale il complesso era stato inserito tra i primi posti della graduatoria da presentare a Regione Abruzzo per l’assegnazione dei fondi PNRR, e nonostante la Regione Abruzzo a parole si fosse detta disponibile, qualcosa deve essere andato storto perché nella graduatoria finale queste case sono scivolate al 64° e non beneficeranno dei fondi – precisa il comunicato. Una beffa che i tanti residenti non meritano” ad affermarlo è il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che questa mattina al fianco di residenti, e cittadini a loro solidali, ha tenuto una conferenza stampa per fare una richiesta diretta al Presidente Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. “La Regione Abruzzo deve mantenere gli impegni presi e stanziare fondi propri affinché questi palazzi siano messi in sicurezza – In questi giorni in Consiglio regionale si sta discutendo sull’assestamento di Bilancio – E’ il momento di fare ciò che deve essere fatto e dare le risorse dove servono, e non dove fa più clamore per permettere a Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia di fare propaganda elettorale grazie alle risorse destinate all’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Qui risiedono bambini, anziani e disabili – aggiunge la nota pubblicata. Le case sono piene di muffa, le infiltrazioni arrivano dal terreno, ma anche dalle condotte dei muri – precisa la nota online. Sembra infatti che la grande presenza di topi abbia logorato i tubi nelle intercapedini e le perdite stiano facendo di fatto marcire i muri rendendo gli alloggi insalubri e insicuri – precisa la nota online. Quello della mancanza dei lavori strutturali in Via Osento è un problema che affonda le sue radici nella storia: nessuna amministrazione, né questa né la precedente di centrosinistra a guida PD, sono andate oltre qualche lavoretto superficiale – si apprende dalla nota stampa. Ma il problema è importante e servono lavori strutturali seri e completi – aggiunge la nota pubblicata. E non mi vengano a raccontare la favola che i soldi non ci sono – incalza Pettinari – quando vogliono li trovano sempre: hanno investito milioni e milioni di euro per l’abbattimento del Ferro di cavallo, che non ha risolto nulla, anzi ha spostato solo di pochi centinaia di metri la piazza di spaccio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ho denunciato da subito e ora i fatti mi danno ragione – si apprende dalla nota stampa. Del resto alcuni studi di autorevoli istituti di ricerca, ed è notizia dei giorni scorsi, hanno riconosciuto in Pescara una città invasa da consumatori di cocaina – viene evidenziato sul sito web. E dove credete che la prendano al supermercato? No, nelle piazze di spaccio che denuncio da anni e sulle quali il centrodestra, che si era detto paladino della giustizia, è stato capace di fare solo propaganda – Pescara, come sostengo da tempo, è una città con una rilevante piazza di spaccio, e le dichiarazioni di alcune istituzioni preposte al controllo lo confermano – recita il testo pubblicato online. Bisogna intervenire subito e in maniera ferma e decisa – si apprende dal portale web ufficiale. I soldi vanno investiti dove c’è la povera gente, dove ci sono disabili e malati che convivono con la muffa, peggiorando notevolmente il loro stato di salute! Se lo mettano bene in testa questi signori che amministrare non significa fare propaganda o raccontare a favor di telecamere una regione e una città che nella realtà non esistono – riporta testualmente l’articolo online. Basta guardarsi intorno per smascherare la narrazione favolistica che il centrodestra fa del proprio operato – riporta testualmente l’articolo online. Hanno fallito su tutto, e le case popolari di Via Osento rappresentano l’ennesimo fallimento di questo centrodestra” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

