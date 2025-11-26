Maccabi–Olimpia, debutto di Poeta dopo la lettera di Messina

La sfida di Eurolega tra Maccabi Tel Aviv e Olimpia Milano, in programma sul neutro di Belgrado, arriva in uno dei momenti più delicati degli ultimi anni per il club biancorosso. È la prima gara con Peppe Poeta in panchina da capo allenatore, dopo le dimissioni di Ettore Messina e la sua lettera aperta con cui ha spiegato le ragioni della scelta.

L’incontro si gioca oggi, mercoledì 26 novembre, alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado, sede “adottiva” del Maccabi per le gare internazionali in questa fase. Per Milano è un passaggio importante in chiave classifica: serve una risposta dopo le difficoltà dell’ultimo periodo europeo e l’uscita di scena di Messina, che ha legato il suo addio anche al clima attorno alla squadra.

La lettera aperta di Ettore Messina

Con una lettera pubblicata sui canali ufficiali del club, Ettore Messina ha spiegato la decisione di lasciare la guida tecnica dell’Olimpia pur restando all’interno della società in un ruolo diverso. Nel testo ha sottolineato di aver “fatto molta fatica ad accettare il clima” dell’ultimo periodo e di aver compreso di essere diventato “un fattore di divisione e distrazione”. “La mia decisione – ha scritto – ha l’unico scopo di favorire un momento di unità, creando le condizioni perché tutti si raccolgano attorno alla squadra”, ribadendo la fiducia nel gruppo nonostante i numerosi infortuni.

Messina ha scelto la forma della lettera proprio per evitare polemiche e per concentrarsi sulla squadra, ringraziando società, staff e giocatori per il lavoro svolto in questi anni. Un passaggio che chiude un ciclo importante e, allo stesso tempo, cerca di proteggere l’ambiente alla vigilia di una fase decisiva della stagione.

Inizia l’era di Peppe Poeta

La panchina passa ora a Peppe Poeta, già assistente di Messina e in passato playmaker di alto livello. Il tecnico ha già guidato la squadra in due occasioni da sostituto, ma quella contro il Maccabi è la sua prima uscita ufficiale da head coach. Nelle sue prime dichiarazioni ha spiegato di rispettare profondamente la decisione di Messina e di voler portare entusiasmo e positività, con “serenità e un sorriso”, mettendo al centro la crescita del gruppo.

Le linee guida del nuovo corso sono chiare: maggiore velocità di esecuzione, ruoli più definiti per tutti e più spazio ai giocatori italiani, che rappresentano un nucleo importante del roster. L’idea è di valorizzare l’energia degli esterni e la capacità di lettura dei lunghi, provando a semplificare le letture offensive e a dare identità costante alla fase difensiva.

Le chiavi della sfida col Maccabi

Sul piano tecnico, la partita con il Maccabi è un test impegnativo per la nuova Olimpia di Poeta. La formazione israeliana arriva da prove intense in Eurolega e resta una delle squadre più fisiche e atletiche del torneo, con grande pericolosità perimetrale e capacità di correre il campo in transizione. Milano è chiamata a controllare il ritmo, limitare le palle perse e proteggere l’area, provando allo stesso tempo a coinvolgere il più possibile i propri tiratori.

Per la squadra biancorossa la gara di Belgrado rappresenta quindi molto più di una semplice tappa di regular season: è l’occasione per inaugurare un nuovo ciclo tecnico, dare continuità al lavoro impostato negli ultimi anni e verificare sul campo le prime scelte di Peppe Poeta in termini di rotazioni, utilizzo degli italiani e stile di gioco. L’obiettivo, dichiarato da società e staff, è quello di ritrovare risultati e serenità, tenendo insieme competitività e attenzione all’equilibrio interno del gruppo.