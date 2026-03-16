Maddaloni: trionfi nel taekwondo e omaggi campioni nazionali

In queste ore, il tema di Maddaloni è tra i più ricercati online e in cima ai trend sui motori di ricerca. Si parla di grandi successi nel mondo del taekwondo, con il Team Di Rocco che ha fatto incetta di medaglie e l’ASD Polisportiva Taekwondo Salerno che ha dominato il VII Trofeo DICEARCHIA a Giugliano. Inoltre, a Maddaloni è stata dedicata un’omaggio speciale ai campioni d’Italia categoria turismo, celebrando il talento e l’impegno degli atleti locali.

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