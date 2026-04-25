Madrid Open WTA: Paolini verso gli ottavi

In queste ore, la notizia del match tra Paolini e Baptiste al WTA Madrid Open è tra i trend più ricercati online. Paolini, reduce da una vittoria su Siegemund, si prepara ad affrontare Baptiste per un posto agli ottavi. Il torneo sta regalando emozioni e sorprese, con Sinner che si appresta a sfidare Bonzi. Gli appassionati di tennis non possono perdersi gli incontri che si preannunciano avvincenti. Per ulteriori aggiornamenti sul torneo e sul mondo del tennis, è consigliabile consultare le fonti online.