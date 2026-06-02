“Maggiolata – Sagra delle Ciliegie” a Raiano (AQ)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Dal 5 al 7 giugno 2026 torna a Raiano (AQ) la storica “Maggiolata – Sagra delle Ciliegie”, una delle manifestazioni popolari più antiche e amate dell’Abruzzo, dedicata al frutto simbolo della Valle Peligna – si apprende dal portale web ufficiale. Nata nel secondo dopoguerra e legata alla tradizione della “maggiolata” popolare, la festa anima ogni anno il borgo con carri allegorici, costumi tradizionali, musica, folklore e naturalmente le celebri ciliegie di Raiano, protagoniste assolute dell’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Le vie del centro storico si trasformano in un grande spazio di festa tra stand gastronomici, spettacoli, sfilate e appuntamenti dedicati alla cultura popolare abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Uno dei momenti più attesi resta la tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi folkloristici, simbolo identitario della manifestazione – si apprende dalla nota stampa. La Maggiolata rappresenta anche un’occasione per scoprire il territorio di Raiano, tra l’Eremo di San Venanzio, le Gole di San Venanzio e i paesaggi della Valle Peligna – si legge sul sito web ufficiale. Date: 5, 6 e 7 giugno 2026 Luogo: Raiano (AQ) Evento: “Maggiolata – Sagra delle Ciliegie” Info: Facebook Sagra delle Ciliegie di Raiano

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nel pomeriggio, direttamente da Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 23, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it