“Magnotta day”: il 16 settembre si inaugura il murales dedicato a Mario Magnotta

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Marted? 16 settembre, alle ore 11.30, in via Guglielmo Enrico Fritzsche, all’altezza della rotatoria in prossimit? del polo scolastico di Colle Sapone, si svolger? l’inaugurazione del murales dedicato al compianto Mario Magnotta, il collaboratore scolastico aquilano pi? famoso d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Partecipano all’evento il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’artista che ha realizzato l’opera, Daniele Gottastia, la figlia di Mario, Romina Magnotta, Maurizio Videtta e Antonello De Dominicis, autori del famoso scherzo telefonico, Alessio De Leonardis, regista del docufilm in uscita “Semplice cliente” dedicato a Magnotta –
E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it