Maielletta, Regione abbandona imprese: nessun risarcimento per danni subiti

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla situazione della viabilità del comprensorio sciistico della Maielletta durante la seduta del Consiglio regionale. Secondo Di Marco, la Regione non ha fornito una risposta adeguata riguardo ai danni subiti dagli operatori economici a causa della prolungata chiusura delle strade di accesso agli impianti.

Di Marco ha dichiarato: “Chi risarcirà gli operatori economici che hanno subito danni enormi per la prolungata chiusura delle strade di accesso agli impianti proprio nei periodi di maggiore afflusso turistico? La risposta della Regione, nei fatti, è stata una sola: nessuno”.

Il consigliere ha evidenziato come la mancanza di risarcimenti per alberghi, rifugi, ristoranti, attività commerciali, lavoratori e famiglie che operano nella stagione turistica possa avere ripercussioni gravi sul comparto montano. Di Marco ha sottolineato la carenza di interventi tempestivi, la mancanza di programmazione e l’assenza di sostegno da parte della Regione.

Il Masterplan richiamato dal sottosegretario D’Amario è bloccato, così come l’ARAP che dovrebbe garantirne l’attuazione. Questo immobilismo amministrativo e politico sta ostacolando lo sviluppo del territorio, rallentando opere, investimenti e prospettive di crescita.

Di Marco ha concluso le sue dichiarazioni sottolineando l’importanza di assumersi la responsabilità delle inefficienze e dei ritardi che stanno penalizzando imprese e comunità locali: “Qui non si parla di polemiche astratte, ma di persone che hanno perso lavoro, fatturato e opportunità a causa di inefficienze e ritardi che qualcuno dovrebbe avere il coraggio di assumersi”.