- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Maggio 12, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaMaielletta, Regione abbandona imprese: nessun risarcimento per danni subiti
Politica

Maielletta, Regione abbandona imprese: nessun risarcimento per danni subiti

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla situazione della viabilità del comprensorio sciistico della Maielletta durante la seduta del Consiglio regionale. Secondo Di Marco, la Regione non ha fornito una risposta adeguata riguardo ai danni subiti dagli operatori economici a causa della prolungata chiusura delle strade di accesso agli impianti.

Di Marco ha dichiarato: “Chi risarcirà gli operatori economici che hanno subito danni enormi per la prolungata chiusura delle strade di accesso agli impianti proprio nei periodi di maggiore afflusso turistico? La risposta della Regione, nei fatti, è stata una sola: nessuno”.

Il consigliere ha evidenziato come la mancanza di risarcimenti per alberghi, rifugi, ristoranti, attività commerciali, lavoratori e famiglie che operano nella stagione turistica possa avere ripercussioni gravi sul comparto montano. Di Marco ha sottolineato la carenza di interventi tempestivi, la mancanza di programmazione e l’assenza di sostegno da parte della Regione.

Il Masterplan richiamato dal sottosegretario D’Amario è bloccato, così come l’ARAP che dovrebbe garantirne l’attuazione. Questo immobilismo amministrativo e politico sta ostacolando lo sviluppo del territorio, rallentando opere, investimenti e prospettive di crescita.

Di Marco ha concluso le sue dichiarazioni sottolineando l’importanza di assumersi la responsabilità delle inefficienze e dei ritardi che stanno penalizzando imprese e comunità locali: “Qui non si parla di polemiche astratte, ma di persone che hanno perso lavoro, fatturato e opportunità a causa di inefficienze e ritardi che qualcuno dovrebbe avere il coraggio di assumersi”.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it