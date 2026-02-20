- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 20, 2026
Politica

Majelletta: Di Marco denuncia immobilismo e scortesia istituzionale nel rilancio degli impianti sciistici

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha espresso la sua opinione sul rilancio degli impianti sciistici della Majelletta, criticando il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio per ciò che definisce “sette anni di immobilismo”. Secondo Di Marco, l’iniziativa del Presidente di tornare sulla Maielletta per annunciare progetti in compagnia del sottosegretario Daniele D’Amario è solo una passaggiata che arriva troppo tardi.

Il consigliere regionale ha sottolineato come il progetto di rilancio degli impianti sciistici sia rimasto inattivo per anni e come le risorse abbiano subito un pesante definanziamento, passando da 20,2 milioni previsti nel progetto originario a 17,7 milioni attuali. In particolare, Di Marco ha evidenziato la sparizione di 8,46 milioni destinati all’innevamento artificiale e allo skipass unico, elementi essenziali per rendere competitivo il sistema.

Di Marco ha anche criticato la mancanza di interventi sulla viabilità provinciale e ha evidenziato che senza innevamento e accessibilità, parlare di turismo invernale è solo propaganda. Ha ricordato un episodio avvenuto a Natale 2024, quando la strada di accesso agli impianti è rimasta chiusa, causando danni agli operatori e al turismo invernale della regione.

Il consigliere regionale ha inoltre evidenziato la mancanza di coinvolgimento dei sindaci e del Parco della Majella nel processo decisionale, sottolineando che la politica degli annunci ha fallito. Ha esortato il Governo regionale a smetterla con le parole e a passare ai fatti concreti per rilanciare la Majelletta, evitando ulteriori ritardi.

