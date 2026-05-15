Malattia: novità nei controlli e visite mediche

In queste ore, il tema della malattia è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento riguarda le visite mediche ispettive e le assenze per malattia, con l’introduzione di regole più severe e nuove modalità di controllo. Le novità includono la presenza di più medici per i controlli e l’implementazione di nuove fasce orarie di reperibilità. Cambiamenti significativi che potrebbero avere un impatto diretto sui lavoratori e sul sistema previdenziale. Per ulteriori approfondimenti su questo argomento in evoluzione, si consiglia di consultare fonti online affidabili.