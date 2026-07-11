Maldini: nuovo dt azzurro e presidente Club Italia

In queste ore, la notizia su Paolo Maldini è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. L’ex calciatore ha accettato il ruolo di nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana e presidente del Club Italia. Questa importante nomina vede accanto a lui anche Leonardo, confermato come advisor della Nazionale. Il mondo dello sport è in fermento, con Giovanni Malagò e Roberto Mancini che attendono con interesse l’arrivo di Maldini. Il suo contributo e la sua esperienza sono attesi per portare nuove energie e prospettive al calcio italiano. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.