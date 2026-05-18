Malta: l’innovativa partnership con OpenAI

In queste ore, il tema della malta è al centro dell’attenzione online, posizionandosi al top dei trend sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026 alle 22:00. Un’interessante collaborazione è stata siglata tra OpenAI e Malta, con l’obiettivo di offrire a tutti i cittadini maltesi accesso a ChatGPT Plus. Questa iniziativa potrebbe rappresentare un passo significativo nel campo dell’AI e dell’alfabetizzazione digitale a livello nazionale. Malta si distingue così come il primo Paese a implementare un piano di alfabetizzazione all’IA che includa l’accesso a ChatGPT Plus per tutti i cittadini. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sulla questione, è possibile consultare le fonti online.