Maltempo e Traffico: situazione in Italia

In queste ore, il maltempo è al centro dell’attenzione in Italia, con previsioni che parlano di una forte perturbazione in arrivo. Si prevedono piogge e nevicate anche a quote basse, con diverse regioni del Paese che potrebbero essere colpite. L’allerta gialla è stata emessa e si consiglia la massima prudenza.

Parallelamente, il traffico risulta estremamente congestionato, con una stima di oltre 100.000 veicoli in circolazione. La situazione potrebbe peggiorare a causa delle avverse condizioni meteorologiche, quindi si raccomanda di prestare particolare attenzione sulla strada.

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