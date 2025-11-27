- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 27, 2025
Meteo

Maltempo in Abruzzo, allerta pioggia e neve in quota: le previsioni

Giornata di forte instabilità su tutta la regione. Per oggi, giovedì 27 novembre, il Centro Funzionale d’Abruzzo ha confermato la criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico da temporali su tutte le zone di allerta regionali, invitando i Comuni a prestare particolare attenzione alle aree più fragili, come versanti con movimenti franosi attivi e zone percorse da incendi.

Secondo gli ultimi aggiornamenti a cura di AbruzzoMeteo, l’Abruzzo è interessato dagli effetti di una vasta area depressionaria posizionata sui mari centro-meridionali. L’afflusso di aria più fredda dai Balcani verso l’Adriatico centrale sta alimentando venti di Grecale in rinforzo, un deciso calo delle temperature e condizioni di diffuso maltempo lungo il versante adriatico, in particolare tra Teramano, Pescarese e alto Aquilano.

Sulla fascia costiera e sulle zone collinari sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, spesso a carattere di rovescio o temporale, localmente persistenti. I fenomeni potranno essere accompagnati da raffiche di vento sostenute e mare molto mosso, con possibili mareggiate sui litorali più esposti. In questo contesto non si escludono locali allagamenti di sottopassi, difficoltà nella rete viaria minore e disagi per il traffico, anche in relazione ai collegamenti aerei: in mattinata, ad esempio, il volo da Milano Malpensa è stato dirottato su Bari proprio a causa delle condizioni meteo avverse su Pescara, con conseguenti ritardi sulla tratta inversa.

Nelle aree interne e montane il peggioramento si traduce anche in neve. La quota neve, inizialmente più alta, è in calo e nel corso della giornata si attesterà intorno ai 600–800 metri, con accumuli più significativi sui rilievi del Gran Sasso, della Majella e lungo i principali massicci appenninici della regione. Sui valichi e sulle strade di montagna sono possibili tratti scivolosi, formazione di neve e nevischio, con la necessità di particolare prudenza alla guida e di dotazioni invernali adeguate.

Il quadro di instabilità, alimentato dal passaggio di nuclei perturbati in risalita dall’Adriatico centro-meridionale, manterrà condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata, con brevi e temporanee schiarite più probabili nelle ore centrali o in tarda serata. Le temperature sono in generale diminuzione rispetto ai giorni scorsi, con valori massimi contenuti lungo la costa e clima pienamente invernale in quota.

Il bollettino di criticità regionale indica per oggi precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati sui settori costieri e deboli o localmente moderati altrove. La Protezione Civile raccomanda di evitare spostamenti non necessari nelle fasi di pioggia intensa, di non sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi o aree depresse e di prestare attenzione a possibili smottamenti nelle zone collinari e montane.

L’evoluzione nelle prossime ore lascia intravedere un miglioramento graduale: tra la tarda giornata di venerdì e il fine settimana è attesa una progressiva attenuazione dei fenomeni, con rovesci in esaurimento e tendenza a maggiori schiarite, pur in un contesto termico ancora tipicamente invernale, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino.

