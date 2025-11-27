Maltempo in Abruzzo, pioggia intensa e sottopassi chiusi; neve in quota

Pioggia insistente, prime nevicate in montagna e disagi alla viabilità: la giornata di giovedì 27 novembre si sta confermando delicata sul fronte meteo in Abruzzo, in particolare lungo il versante adriatico. Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha emesso per l’intera giornata un avviso di criticità ordinaria, con allerta gialla per rischio idrogeologico da temporali su tutte le zone di allerta, dalla costa alle aree interne.

In mattinata e nelle prime ore del pomeriggio forti rovesci hanno interessato soprattutto il Pescarese e il Teramano: si registrano allagamenti in diversi tratti stradali, ristagni d’acqua nelle zone più basse e sottopassi chiusi in alcuni comuni della costa, con conseguenti rallentamenti e difficoltà di circolazione. In più punti sono intervenuti i vigili del fuoco per rami pericolanti, tombini in sofferenza e situazioni localizzate di disagio legate alle precipitazioni intense e al vento.

Tra i provvedimenti più significativi figura la chiusura preventiva del sottopasso “Ortona Nord” (direzione Tollo–Canosa): le abbondanti piogge delle ultime ore hanno provocato un innalzamento del livello dell’acqua nella struttura, spingendo gli enti competenti a interdire il transito in entrambi i sensi di marcia in via precauzionale. Il comune invita gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi e a mantenere la massima prudenza fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Il quadro meteo tracciato dagli esperti conferma una fase di instabilità legata all’ingresso di aria più fredda e alla formazione di un minimo depressionario sulle regioni centro-meridionali: sono previste piogge diffuse, a tratti anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti lungo la costa e sui rilievi che si affacciano sull’Adriatico, con fenomeni più irregolari ma comunque presenti sulle zone interne e montane.

In Appennino la quota neve è in calo: le indicazioni parlano di nevicate sui rilievi al di sopra dei 700–900 metri, con possibili episodi anche tra 600 e 700 metri sulle aree montuose e pedemontane del Teramano e del Pescarese, e accumuli da deboli a moderati su Gran Sasso, Maiella e sui massicci dell’Alto Sangro.

Sulla fascia costiera e collinare, il maltempo è accompagnato da venti nord-orientali moderati o forti, mare da mosso a molto mosso e un generale calo delle temperature, con valori diurni più bassi rispetto agli ultimi giorni sia lungo l’Adriatico sia nelle conche interne.

L’allerta gialla non indica una situazione di emergenza diffusa, ma segnala la possibilità di criticità puntuali: ruscellamenti sulle strade, allagamenti in sottopassi e aree depresse, piccoli smottamenti in zone sensibili e innalzamenti dei corsi d’acqua minori. Per questo motivo i Comuni sono chiamati ad attuare le misure previste nei piani di emergenza, mentre ai cittadini è raccomandato di prestare attenzione negli spostamenti, evitare di attraversare tratti allagati e seguire gli aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

Secondo gli aggiornamenti meteo, una graduale attenuazione dei fenomeni è attesa tra la giornata di venerdì e le prime ore di sabato, a partire dal Teramano e poi sul resto della regione, pur in un contesto che resterà tipicamente invernale, con temperature contenute e possibili nuove deboli precipitazioni sui rilievi.