venerdì, Novembre 21, 2025
HomeAttualitàMaltempo, scatta il piano neve su A24, A25 e strade nell'aquilano
Attualità

Maltempo, scatta il piano neve su A24, A25 e strade nell’aquilano

Nel corso della mattinata odierna, venerdì 21 novembre 2025, si è riunito il Comitato Operativo Viabilità (COV), per l’approvazione del “Piano Operativo di coordinamento per la gestione delle emergenze da precipitazioni nevose o ghiaccio sulle tratte autostradali A24-A25 e sulla viabilità principale nel territorio della provincia dell’Aquila”- Stagione invernale 2025-2026

Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti di Questura, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, i Corpi di polizia locale dei Comuni di L’Aquila, Avezzano e Sulmona, i concessionari delle arterie stradali della Provincia (Strada dei Parchi S.p.A. e Anas S.p.a.), nonché la Protezione civile regionale e l’Amministrazione provinciale.

Il Piano, che si basa sui piani neve predisposti dagli enti concessionari di strade e autostrade, prevede la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, a vario titolo, nella gestione della sicurezza su strade e autostrade, sotto il coordinamento della Prefettura – Ufficio territoriale di governo dell’Aquila. Seguendo una pianificazione consolidata, già sperimentata nella scorsa stagione invernale, sono stati confermati i principali punti rilevanti del Piano, al fine di assicurare livelli di sicurezza stradale adeguati alle precipitazioni nevose che dovessero riversarsi sulle arterie viabili.

