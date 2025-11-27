Maltempo su Pescara, volo Malpensa dirottato a Bari: passeggeri trasferiti in bus

PESCARA – Le condizioni meteo avverse di questa mattina hanno reso impossibile l’atterraggio di un volo Ryanair sulla pista dell’aeroporto d’Abruzzo. Il collegamento Milano Malpensa–Pescara, atteso allo scalo pescarese intorno alle 7:05, ha effettuato due tentativi di avvicinamento ma, a causa di pioggia intensa, vento e visibilità ridotta in fase di atterraggio, il comandante ha dovuto optare per il dirottamento su Bari.

Dopo l’atterraggio in sicurezza nello scalo pugliese, è stato predisposto il trasferimento dei passeggeri verso Pescara tramite bus dedicati, organizzati dalla compagnia e dall’aeroporto per ridurre al minimo i disagi per chi era diretto in Abruzzo.

Il dirottamento ha avuto ripercussioni anche sul volo di ritorno Pescara–Milano Malpensa, che subirà un ritardo in attesa dell’arrivo dell’aeromobile da Bari e di un miglioramento del quadro meteorologico sulla costa adriatica. Lo scalo ha reso noto che ulteriori aggiornamenti verranno comunicati man mano che la situazione evolverà.

L’episodio si inserisce nel contesto della perturbazione che oggi interessa l’Abruzzo, con piogge, rovesci e vento forte soprattutto lungo la fascia costiera. In condizioni di meteo avverso, in particolare quando pioggia, turbolenza e nubi basse incidono sulla visibilità e sulla stabilità della traiettoria in atterraggio, i piloti possono decidere – in accordo con i controllori del traffico aereo – di dirottare verso uno scalo alternato, scelta prevista dalle procedure di sicurezza.

L’invito per i passeggeri in partenza o in arrivo nelle prossime ore è di verificare lo stato del proprio volo sui canali ufficiali dell’aeroporto d’Abruzzo o delle singole compagnie, per tenersi aggiornati su eventuali ritardi, variazioni di orario o altri possibili dirottamenti legati al maltempo.