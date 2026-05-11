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Manduria: il Primitivo conquista la Cina

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Nelle ultime ore, il tema di Manduria è diventato molto popolare online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Si parla del Consorzio di Tutela che sta rafforzando la presenza del Primitivo di Manduria in Cina, con un roadshow che punta a conquistare il mercato asiatico. Questa strategia promozionale prevede quattro tappe in importanti metropoli cinesi, per valorizzare le caratteristiche uniche di questo vino dal sapore intenso e avvolgente.

Il Primitivo di Manduria, celebre vino pugliese conosciuto a livello internazionale, sta puntando sull’espansione in Cina, un mercato in costante crescita e di grande potenziale. Grazie alle sue caratteristiche uniche e alla storia che lo accompagna, il Primitivo si propone come un’eccellenza enologica italiana capace di conquistare i palati più esigenti.

Per restare aggiornati su questa interessante evoluzione e sulle prossime tappe del roadshow promozionale in Cina, è possibile approfondire online alla ricerca di ulteriori dettagli e curiosità legate a questo affascinante mondo vitivinicolo.

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