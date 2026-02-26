- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 26, 2026
Manduria: tra cultura, cinema e natura

Il tema di Manduria è in tendenza online, posizionandosi in cima ai top trend sui motori di ricerca in queste ore. La città pugliese si fa protagonista di eventi culturali e artistici di rilievo, che catturano l’attenzione di un pubblico sempre più vasto.

Recentemente si è tenuto un evento pubblico di restituzione e Graduation del progetto KA155 DiscoverEU per l’Inclusione, che ha coinvolto la comunità locale in un’esperienza unica e formativa.

L’Associazione Plinio il Vecchio ha lanciato un progetto innovativo con l’Accademia di Belle Arti di Lecce, un connubio tra cinema, creatività e nuovi linguaggi che promette di dare nuova linfa al panorama artistico della zona.

Non solo cultura, ma anche intrattenimento: al Piccolo Cinema Ideale è in programma una serata speciale con la proiezione di un capolavoro della cinematografia, una detective story d’autore, ironica e malinconica, che promette di emozionare il pubblico presente.

La vivacità e l’originalità delle proposte culturali di Manduria confermano il suo ruolo di polo artistico e creativo, capace di attrarre l’interesse di appassionati e curiosi. Per approfondimenti e aggiornamenti sulle iniziative in corso, è possibile consultare le fonti online.

