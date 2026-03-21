Manifestazione a Torino oggi: memoria vittime mafie

Oggi a Torino è in corso una importante manifestazione in memoria delle vittime delle mafie, un evento che ha attirato l’attenzione di persone da tutto il mondo. La giornata è dedicata alla commemorazione di coloro che hanno perso la vita a causa della criminalità organizzata, con particolare focus sull’impegno per combattere questa piaga sociale.

L’evento è al centro dell’interesse online, essendo in cima ai trend sui motori di ricerca. Le parole di don Ciotti, che sottolinea la resilienza e la speranza nel contrastare la criminalità, risuonano nell’ambiente della manifestazione. Anche le istituzioni, come la Regione Lazio, si sono espresse a sostegno della lotta comune contro le mafie, evidenziando l’importanza di un impegno collettivo.

La giornata è stata caratterizzata da diversi momenti significativi, tra cui la deliberazione di benefici per un milione di euro a favore delle vittime di mafie da parte del Comitato di solidarietà. Questi gesti testimoniano la solidarietà e il supporto attivo verso chi ha subito le conseguenze della criminalità organizzata.

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