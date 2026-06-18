Manoppello: al Museo Imago la mostra “Il volto dell’invisibile” svela il mistero della Vera Icona

La Fondazione Pescarabruzzo presenta la mostra “Il Volto dell’Invisibile – Manoppello e il mistero della Vera Icona” che sarà ospitata presso l’Imago Museum di Pescara dal 19 giugno al 27 settembre 2026. La presentazione alla stampa e la visita in anteprima sono previste per venerdì 19 giugno alle ore 11.30.

L’esposizione offre ai visitatori un viaggio tra arte, storia, devozione e ricerca scientifica, focalizzandosi sul Volto Santo di Manoppello, una delle immagini più suggestive e misteriose della tradizione cristiana. All’interno della mostra saranno esposte opere d’arte, documenti storici, manoscritti e testimonianze provenienti da importanti istituzioni pubbliche e private che ripercorrono la storia della cosiddetta Vera Icona, il legame con la Veronica e il significato che il volto di Cristo ha assunto nel corso dei secoli.

Tra i principali nuclei espositivi figurano il manoscritto seicentesco della Relatione historica di Padre Donato da Bomba, raffigurazioni del Volto Santo e della Veronica, e il celebre Cristo Crocifisso attribuito a Michelangelo, testimonianza della riflessione spirituale del maestro rinascimentale sul mistero della Passione.

La direttrice dell’ufficio stampa della Fondazione Pescarabruzzo, Cinzia Iacono, ha dichiarato: “La mostra invita il visitatore a interrogarsi sul rapporto tra visibile e invisibile, tra immagine e trascendenza, in un dialogo aperto tra fede, arte e conoscenza. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera di spiritualità e bellezza che caratterizza il Volto Santo di Manoppello”.

Le troupe televisive e i fotografi potranno accedere agli spazi espositivi a partire dalle ore 11.15. Gli interessati sono invitati a accreditarsi rispondendo alla comunicazione via e-mail inviata dalla Fondazione Pescarabruzzo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio stampa della Fondazione al numero (+39) 366 6542461 o via e-mail a c.iacono@pescarabruzzo.it.