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Politica

Manoppello e Marcinelle: approvata legge per dichiarare monumenti nazionali la Piazza Caduti e la Cappella delle Vittime

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Il Senato della Repubblica ha approvato all’unanimità il disegno di legge che dichiara monumenti nazionali la Piazza Caduti di Marcinelle e la Cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello. È stato il senatore di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi, primo firmatario del provvedimento, a comunicare la notizia, sottolineando l’importanza e il valore simbolico di questo voto, che si colloca nel settantesimo anniversario della tragedia di Marcinelle.

“Con questo voto, il Senato compie un gesto importante nei confronti di tutte le vittime della tragedia dell’8 agosto 1956 e delle loro famiglie. Marcinelle rappresenta il sacrificio, la dignità e il coraggio di migliaia di italiani che hanno lasciato le proprie terre per garantire un futuro migliore alle loro famiglie. Questo sacrificio appartiene alla storia d’Italia e merita di essere custodito e tramandato alle future generazioni”, ha dichiarato Sigismondi.

La Piazza Caduti di Marcinelle e la Cappella delle Vittime di Marcinelle sono considerate due luoghi simbolo della memoria nazionale e il disegno di legge è nato dalla richiesta dei familiari delle vittime, delle associazioni, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Manoppello. Questo riconoscimento contribuisce a preservare la memoria di quei tragic events e a sottolineare che l’Italia non dimentica i propri figli.

Il senatore ha ringraziato il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e la Conferenza dei Capigruppo per aver consentito la calendarizzazione di questo primo passaggio parlamentare prima dell’8 agosto, nel settantesimo anniversario della tragedia di Marcinelle. Ha inoltre espresso gratitudine a tutti i componenti della Commissione Cultura e ai colleghi senatori che hanno reso possibile questo importante risultato, includendo anche i cofirmatari del disegno di legge e l’onorevole Guerino Testa.

Il disegno di legge passerà ora all’esame della Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva. Sigismondi confida che anche questo ultimo passaggio possa concludersi rapidamente, permettendo al Parlamento di conferire definitivamente il riconoscimento di monumenti nazionali alla Piazza Caduti di Marcinelle e alla Cappella delle Vittime di Marcinelle, due luoghi simbolo della tragedia di Marcinelle e del sacrificio del lavoro italiano nel mondo.

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