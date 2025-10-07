- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 7, 2025
Attualità

“Manovra per la Vita”, volontari insegnano pratiche salvavita per i bambini

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Il 12 ottobre la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza Pediatrica (Simeup) torna con la “Manovra per la Vita”: in oltre 60 piazze italiane pediatri e infermieri insegneranno a genitori, insegnanti e cittadini le manovre salvavita di disostruzione pediatrica, fondamentali in caso di soffocamento da corpo estraneo – recita il testo pubblicato online. Poche nozioni e gesti semplici, ma decisivi, che possono fare la differenza tra la vita e la morte e che tutti dovrebbero conoscere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A Teramo la “Manovra per la Vita” domenica si terrà all’interno del centro commerciale Gran Sasso dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18. A insegnare ai cittadini le manovre  saranno istruttori Simeup dell’unità operativa di Pediatria della Asl di Teramo: il direttore Antonio Sisto, che è anche responsabile del locale centro Simeup, Elena Cicconi che è il capo equipe, Monica Di Bonaventura, Irene Ricci e Lina Cicconi – LOCANDINA Ufficio stampa ASL TERAMO 7.10.2025

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

