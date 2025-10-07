“Manovra per la Vita”, volontari insegnano pratiche salvavita per i bambini

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Il 12 ottobre la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza Pediatrica (Simeup) torna con la “Manovra per la Vita”: in oltre 60 piazze italiane pediatri e infermieri insegneranno a genitori, insegnanti e cittadini le manovre salvavita di disostruzione pediatrica, fondamentali in caso di soffocamento da corpo estraneo – recita il testo pubblicato online. Poche nozioni e gesti semplici, ma decisivi, che possono fare la differenza tra la vita e la morte e che tutti dovrebbero conoscere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A Teramo la “Manovra per la Vita” domenica si terrà all’interno del centro commerciale Gran Sasso dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18. A insegnare ai cittadini le manovre saranno istruttori Simeup dell’unità operativa di Pediatria della Asl di Teramo: il direttore Antonio Sisto, che è anche responsabile del locale centro Simeup, Elena Cicconi che è il capo equipe, Monica Di Bonaventura, Irene Ricci e Lina Cicconi – LOCANDINA Ufficio stampa ASL TERAMO 7.10.2025

