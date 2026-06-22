Manuela Spica di Pescara conquista il bronzo agli Europei di scherma con la sciabola femminile azzurra

La schermitrice abruzzese Manuela Spica ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Assoluti di scherma ad Antony 2026 insieme al team italiano di sciabola femminile.

Spica, insieme alle compagne Michela Battiston, Mariella Viale e Claudia Rotili, ha ottenuto un risultato di prestigio confermando la crescita e la capacità della squadra azzurra di competere ai massimi livelli internazionali.

Dopo aver superato la Romania con un netto 45-21, le azzurre hanno dimostrato carattere nei quarti di finale imponendosi sulla Polonia con un combattuto 45-43. In semifinale, l’Italia è stata sconfitta dalla Francia campione del mondo in carica.

Nella finale per il terzo posto contro l’Ungheria, la squadra azzurra ha ottenuto una brillante rimonta che ha portato al definitivo 45-34, aggiudicandosi così la medaglia di bronzo.

Per Manuela Spica, l’atleta abruzzese ormai affermata nel panorama internazionale della sciabola, questo risultato rappresenta un traguardo di grande valore e conferma del suo percorso di crescita. La schermitrice ha dimostrato solidità agonistica, spirito di squadra e capacità di rispondere nei momenti più delicati della competizione.

Il podio continentale ottenuto in Francia non è solo un successo personale per Spica, ma anche motivo di orgoglio per il movimento schermistico abruzzese. La schermitrice rappresenta un punto di riferimento per le nuove generazioni di atleti.

La Federazione Italiana Scherma ha condiviso la notizia tramite una foto di Augusto Bizzi #BizziTeam.

La prestazione di Manuela Spica e della squadra italiana di sciabola femminile agli Europei 2026 è stata applaudita dall’Abruzzo, che vede in Spica una delle sue interpreti più rappresentative.