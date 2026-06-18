- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Giugno 18, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportManuela Spica sfiora i quarti di finale agli Europei di Antony, chiude...
Sport

Manuela Spica sfiora i quarti di finale agli Europei di Antony, chiude al 14° posto

- Spazio Pubblicitario 02 -

Manuela Spica, schermitrice abruzzese delle Fiamme Gialle, ha concluso la sua partecipazione ai Campionati Europei Assoluti di scherma ad Antony, in Francia, con un prestigioso 14° posto nella prova individuale di sciabola femminile. Dopo aver superato il primo turno del tabellone a eliminazione diretta, la Spica ha ottenuto l’accesso agli ottavi di finale imponendosi per 15-13 sulla turca Gungor.

Nonostante la sconfitta successiva, la schermitrice italiana ha dimostrato di poter competere ad alti livelli internazionali, mancando di poco l’ingresso tra le prime otto atlete della competizione. Spica ha commentato la sua esperienza dichiarando: “È stata una gara molto intensa. Fin dal girone ho subito impostato la mia scherma e nonostante le alte temperature e la tensione per la gara, sono riuscita a portare a casa quattro vittorie ed a qualificarmi diretta per il tabellone dei trentadue.”

Il cammino di Manuela Spica non si ferma qui, infatti la schermitrice abruzzese tornerà in pedana per la competizione di sciabola femminile a squadre nei prossimi giorni, con l’obiettivo di contribuire al cammino dell’Italia. La Spica ha ottenuto il 14° posto finale, confermando il suo valore e la sua crescita come atleta.

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha elogiato la prestazione di Manuela Spica, sottolineando il suo impegno e la determinazione dimostrati durante la competizione. L’atleta abruzzese ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta e ha espresso la sua soddisfazione per essere riuscita a divertirsi fin dal primo momento della gara.

La Spica ha inoltre sottolineato l’importanza del duro lavoro svolto in palestra e dei sacrifici fatti per poter competere ad alti livelli internazionali. Il 14° posto ottenuto rappresenta un risultato significativo e un ulteriore passo avanti nella sua carriera sportiva.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it