Manuela Spica sfiora i quarti di finale agli Europei di Antony, chiude al 14° posto

Manuela Spica, schermitrice abruzzese delle Fiamme Gialle, ha concluso la sua partecipazione ai Campionati Europei Assoluti di scherma ad Antony, in Francia, con un prestigioso 14° posto nella prova individuale di sciabola femminile. Dopo aver superato il primo turno del tabellone a eliminazione diretta, la Spica ha ottenuto l’accesso agli ottavi di finale imponendosi per 15-13 sulla turca Gungor.

Nonostante la sconfitta successiva, la schermitrice italiana ha dimostrato di poter competere ad alti livelli internazionali, mancando di poco l’ingresso tra le prime otto atlete della competizione. Spica ha commentato la sua esperienza dichiarando: “È stata una gara molto intensa. Fin dal girone ho subito impostato la mia scherma e nonostante le alte temperature e la tensione per la gara, sono riuscita a portare a casa quattro vittorie ed a qualificarmi diretta per il tabellone dei trentadue.”

Il cammino di Manuela Spica non si ferma qui, infatti la schermitrice abruzzese tornerà in pedana per la competizione di sciabola femminile a squadre nei prossimi giorni, con l’obiettivo di contribuire al cammino dell’Italia. La Spica ha ottenuto il 14° posto finale, confermando il suo valore e la sua crescita come atleta.

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha elogiato la prestazione di Manuela Spica, sottolineando il suo impegno e la determinazione dimostrati durante la competizione. L’atleta abruzzese ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta e ha espresso la sua soddisfazione per essere riuscita a divertirsi fin dal primo momento della gara.

La Spica ha inoltre sottolineato l’importanza del duro lavoro svolto in palestra e dei sacrifici fatti per poter competere ad alti livelli internazionali. Il 14° posto ottenuto rappresenta un risultato significativo e un ulteriore passo avanti nella sua carriera sportiva.