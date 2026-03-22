Maratona Roma 2026: strade chiuse e grande festa

Domenica 22 Marzo 2026, alle ore 16:18, l’attenzione è tutta rivolta alla Maratona di Roma 2026, evento che vede la chiusura di diverse strade della capitale per consentire lo svolgimento della corsa. In queste ore, la notizia è molto ricercata online ed è in cima ai top trend sui motori di ricerca.

Una grande affluenza di partecipanti è attesa per questa edizione, con migliaia di persone che si preparano a correre lungo le strade di Roma. Tra le novità di quest’anno, spicca la 5km non competitiva, che promuove l’inclusione di tutti coloro che vogliono partecipare a questa festa dello sport.

Il Circo Massimo si prepara a ospitare l’arrivo dei corridori, trasformandosi in un palcoscenico suggestivo per celebrare la passione per la corsa e lo sport.

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