Maratonina del Mare a Pescara: attese tremila persone per l’undicesima edizione

Domenica a Pescara si terrà la Maratonina del Mare, con l’aspettativa di coinvolgere tremila persone. Si tratta dell’undicesima edizione della manifestazione sportiva, organizzata dalla A.S.D. RUN4FUN con il supporto del Comune di Pescara.

Il evento è considerato uno dei più importanti del panorama podistico cittadino e regionale, con la partecipazione di oltre 2.000 atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Si prevede un afflusso complessivo di 3.000 persone, tra gara competitiva, gara non competitiva, camminata e passeggiata.

Durante la conferenza stampa di presentazione, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli ha sottolineato l’importanza della pratica sportiva come strumento di benessere psicofisico, inclusione sociale, socializzazione e promozione turistica, contribuendo anche alla crescita economica e all’immagine della città.

La novità di quest’anno è la partecipazione di due associazioni di persone con disabilità. “Al quinto chilometro, i ragazzi con disabilità di Liberamente saranno al ristoro, consegneranno l’acqua, e poi è con noi l’associazione Insieme, oltre ai ragazzi che parteciperanno in carrozzina”, ha dichiarato Pietro Nardone dell’organizzazione.

La Maratonina del Mare si articola in diverse modalità di partecipazione, tra cui la gara competitiva Half Marathon di 21,097 km che partirà alle ore 9:00 e il 10 km non competitivo con partenza alle 9:30. Inoltre, ci sarà una passeggiata sportiva di 6,5 km e una camminata per famiglie di 2,5 km.

Il percorso totale, di 21,097 chilometri, partirà dal Teatro D’Annunzio e attraverserà diverse zone della città fino all’arrivo all’Auditorium Flaiano. La manifestazione mira anche a promuovere il turismo sportivo e l’inclusione sociale, rappresentando un importante evento nel panorama podistico italiano.

L’organizzazione si è già dichiarata entusiasta per l’alto numero di partecipanti alla gara competitiva e ha assicurato la presenza di presidi da parte della Protezione Civile e della collaborazione della Polizia Locale per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.