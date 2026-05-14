Maratonina del mare a Pescara: presentazione conferenza stampa per l’undicesima edizione, duemila partecipanti attesi

La Maratonina del mare torna a Pescara: domenica la grande kermesse podistica

La undicesima edizione della Maratonina del mare si terrà domenica 17 maggio a Pescara, con la partecipazione prevista di duemila atleti. A promuovere l’evento è l’associazione Run4Fun, che organizzerà non solo la gara competitiva, ma anche una gara non competitiva, una passeggiata e una camminata per le famiglie.

La presentazione ufficiale della manifestazione verrà effettuata venerdì 15 maggio alle ore 10:30 presso la Sala Giunta del Comune di Pescara. Saranno presenti diverse personalità, tra cui il sindaco Carlo Masci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, il presidente di Run4Fun Elvira Csete, Massimo Pompei presidente regionale Fidal, e Pietro Nardone, dell’organizzazione, insieme a Roberto Paoletti.

“Anche quest’anno siamo orgogliosi di ospitare la Maratonina del mare, un evento che coinvolge tantissime persone e promuove lo sport e il benessere”, ha dichiarato il sindaco Masci. “Siamo pronti ad accogliere tutti i partecipanti e garantire una giornata memorabile per tutti”.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 17 maggio alle ore 9 presso Pescara, con una giornata dedicata alla corsa e al divertimento per tutta la famiglia. La stampa è invitata a partecipare alla conferenza stampa di presentazione per scoprire tutti i dettagli dell’evento.