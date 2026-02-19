- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 19, 2026
Marco Lollobrigida: la nuova direzione di Rai Sport

La notizia delle dimissioni di Paolo Petrecca e della nomina di Marco Lollobrigida come nuovo direttore di Rai Sport sta generando grande interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca in queste ore.

La decisione di Petrecca di lasciare la guida del canale sportivo nazionale dopo le polemiche legate alla sua telecronaca durante le Olimpiadi ha aperto la strada a Lollobrigida, che si trova ora al timone di un importante settore dell’emittente pubblica italiana.

Marco Lollobrigida, con la sua lunga esperienza nel mondo dello sport e dell’informazione, si trova ora a fronteggiare sfide e responsabilità di grande rilievo, in un momento cruciale per Rai Sport e per il panorama mediatico sportivo nazionale.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online alla luce delle fonti disponibili, per seguire da vicino lo sviluppo di questa importante vicenda.

