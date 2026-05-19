Maresca: possibile successore di Guardiola al City

La notizia di un avvicendamento sulla panchina del Manchester City sta facendo parlare molto in queste ore, tanto che il tema relativo a maresca è tra i più ricercati online e in cima ai trend sui motori di ricerca.

Sembra che Pep Guardiola stia per salutare il club inglese e al suo posto potrebbe essere chiamato Giovanni Maresca, nome noto nel panorama calcistico italiano. Maresca potrebbe essere l’erede designato del tecnico spagnolo, anche se al momento manca ancora l’ufficialità dell’annuncio.

Guardiola ha lasciato un segno importante al Manchester City, portando il club a vette mai raggiunte prima, ma sembra che il suo ciclo stia per concludersi. Maresca, con la sua esperienza e le sue idee tattiche, potrebbe essere la scelta giusta per proseguire il percorso di successi intrapreso dal tecnico spagnolo.

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