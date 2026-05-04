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Marianna madia lascia il pd: verso italia viva

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Nelle ultime ore, il nome di Marianna Madia è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La deputata ed ex ministra sembra aver preso una decisione significativa, abbandonando il Partito Democratico per unirsi al gruppo parlamentare di Italia Viva. Questo passaggio potrebbe portare a nuove dinamiche politiche e rimescolamenti all’interno del panorama politico italiano. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online, dove si trovano maggiori informazioni al riguardo.

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