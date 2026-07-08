Mario Adinolfi arrestato: truffa ed evasione fiscale

Nelle ultime ore, il nome di Mario Adinolfi è balzato in cima ai top trend sui motori di ricerca, suscitando grande interesse online. Secondo quanto riportato, l’ex politico è stato arrestato a Roma con l’accusa di truffa ed evasione fiscale legate alla ‘Scommessa collettiva’, che avrebbe causato danni per milioni di euro.

Questa notizia ha scosso l’opinione pubblica, gettando luce su un lato oscuro della vita di Adinolfi, già noto per il suo coinvolgimento in contesti controversi come il mondo del poker, la sfera religiosa e persino la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Al momento, l’ultimo aggiornamento disponibile risale alle prime ore di questa mattina, ma l’attenzione sul caso è destinata a crescere nei prossimi giorni. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online.