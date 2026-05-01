Mario Isola, il futuro delle gomme Pirelli

Il nome di Mario Isola è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto da essere in cima ai trend sui motori di ricerca. Responsabile delle gomme Pirelli in Formula 1, Isola ha dichiarato che alcune squadre stanno già lavorando sullo sviluppo dei cerchioni. Un’indiscrezione che fa pensare a possibili novità nel mondo delle corse automobilistiche. Inoltre, Pirelli ha annunciato l’attivazione dell’opzione per il 2028, progettando un futuro ancora più lungo nel circus della F1.

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