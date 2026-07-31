Mario Mitaj: rinforzo di spicco per il Genoa

In queste ore, il nome di Mario Mitaj è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Il Genoa sembra aver compiuto un colpo di mercato importante, superando la concorrenza di altre squadre europee per assicurarsi le prestazioni del talentuoso esterno albanese. Mitaj potrebbe diventare un’aggiunta di valore per la fascia sinistra della formazione rossoblù, portando esperienza e qualità al reparto difensivo.

Le ultime notizie confermano che il trasferimento di Mitaj al Genoa è in dirittura d’arrivo, segnando un passo significativo nel mercato estivo della Serie A. La scelta della società ligure di puntare su di lui potrebbe rivelarsi strategica per rafforzare il proprio organico e migliorare le performance in vista della prossima stagione calcistica.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in merito a questa trattativa, è possibile approfondire online, consultando le fonti ufficiali e gli esperti del settore sportivo.