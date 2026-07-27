Marmolada: immondizia sul ghiacciaio e musica alpina

In queste ore la Marmolada è al centro dell’attenzione online, con la notizia dell’immondizia raccolta sul ghiacciaio. Sono stati recuperati oltre dieci chili di rifiuti, tra cui lattine, caschi e persino una scala, lungo il percorso da Capanna Punta Penia. Un segnale preoccupante che evidenzia l’importanza di preservare questi luoghi naturali.

Ma non solo criticità: la Fanfara della Brigata Alpina Cadore ha portato musica e memoria sulla Marmolada, regalando un momento di bellezza e tradizione in quota. Un’iniziativa che valorizza il patrimonio culturale legato alle montagne e alle popolazioni che le abitano.

La Marmolada, con il suo ghiacciaio nero e le notti senza gelo, continua ad affascinare e a suscitare interesse. Un luogo unico che merita attenzione e rispetto, sia per la sua bellezza naturale che per la sua importanza storico-culturale.

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