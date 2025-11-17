Marsica, domenica di incidenti: 2 motociclisti in codice rosso

Nella giornata di domenica 16 novembre si sono verificati due distinti episodi stradali nella Marsica, avvenuti a Carsoli e a Sante Marie, che hanno coinvolto altrettanti giovani alla guida delle loro moto.

Il primo incidente è avvenuto a Carsoli e ha riguardato un ragazzo di 23 anni, soccorso dal personale sanitario e trasferito in codice rosso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila tramite elisoccorso.

Un secondo intervento si è reso necessario a Sante Marie di Tagliacozzo, dove un giovane di 28 anni è rimasto ferito mentre si trovava in sella alla sua moto. Anche per lui è stato disposto il trasporto in codice rosso, con destinazione l’ospedale di Avezzano.

Le dinamiche dei due episodi sono in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine.