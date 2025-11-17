- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 17, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaMarsica, domenica di incidenti: 2 motociclisti in codice rosso
Cronaca

Marsica, domenica di incidenti: 2 motociclisti in codice rosso

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nella giornata di domenica 16 novembre si sono verificati due distinti episodi stradali nella Marsica, avvenuti a Carsoli e a Sante Marie, che hanno coinvolto altrettanti giovani alla guida delle loro moto.

Il primo incidente è avvenuto a Carsoli e ha riguardato un ragazzo di 23 anni, soccorso dal personale sanitario e trasferito in codice rosso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila tramite elisoccorso.

Un secondo intervento si è reso necessario a Sante Marie di Tagliacozzo, dove un giovane di 28 anni è rimasto ferito mentre si trovava in sella alla sua moto. Anche per lui è stato disposto il trasporto in codice rosso, con destinazione l’ospedale di Avezzano.

Le dinamiche dei due episodi sono in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it