Martina Vozza: in cima ai trend online

La notizia di Martina Vozza è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto che è tra i top trend sui motori di ricerca. Le Paralimpiadi 2026 stanno regalando emozioni e la performance dell’atleta italiana è oggetto di discussione e interesse. Con sei ori, sette argenti e un bronzo, l’Italia si posiziona al terzo posto nel medagliere, con Vozza che si è avvicinata al podio nello slalom vision impaired. Un altro risultato di rilievo è l’argento conquistato da Bertagnolli nel gigante. La competizione continua con l’attesa per l’hockey per il quinto posto, in programma alle 16.05.

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