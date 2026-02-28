- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 28, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaMartinsicuro, maltrattava la madre: arrestato dai Carabinieri
Cronaca

Martinsicuro, maltrattava la madre: arrestato dai Carabinieri

- Spazio Pubblicitario 02 -

I carabinieri della stazione di Martinsicuro hanno arrestato un uomo, colto in flagranza, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato nella serata di ieri dopo la richiesta di aiuto al 112 da parte della madre convivente.

Secondo quanto ricostruito, la chiamata è arrivata durante un violento litigio in ambito domestico. La donna sarebbe riuscita a contattare i soccorsi e i militari sono intervenuti rapidamente, evitando che la situazione potesse aggravarsi ulteriormente.

Dagli accertamenti svolti è emerso un quadro di comportamenti violenti che, sempre secondo quanto riferito, andrebbe avanti dallo scorso novembre, con episodi ripetuti di soprusi ai danni della vittima.

La madre è stata assistita dal personale del 118 e avrebbe riportato lievi lesioni al collo e a una gamba, senza conseguenze considerate gravi. Al termine delle formalità, l’uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Teramo e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it