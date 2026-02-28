Martinsicuro, maltrattava la madre: arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Martinsicuro hanno arrestato un uomo, colto in flagranza, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato nella serata di ieri dopo la richiesta di aiuto al 112 da parte della madre convivente.

Secondo quanto ricostruito, la chiamata è arrivata durante un violento litigio in ambito domestico. La donna sarebbe riuscita a contattare i soccorsi e i militari sono intervenuti rapidamente, evitando che la situazione potesse aggravarsi ulteriormente.

Dagli accertamenti svolti è emerso un quadro di comportamenti violenti che, sempre secondo quanto riferito, andrebbe avanti dallo scorso novembre, con episodi ripetuti di soprusi ai danni della vittima.

La madre è stata assistita dal personale del 118 e avrebbe riportato lievi lesioni al collo e a una gamba, senza conseguenze considerate gravi. Al termine delle formalità, l’uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Teramo e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.