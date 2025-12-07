Martinsicuro, voleva suicidarsi: salvato dai Carabinieri sul molo

MARTINSICURO. Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo residente a Martinsicuro ha chiamato il numero di emergenza 112 manifestando l’intenzione di togliersi la vita. La telefonata è stata inoltrata alla centrale operativa dei carabinieri di Alba Adriatica, dove l’operatore di turno ha avviato un dialogo paziente con l’uomo, cercando di tranquillizzarlo e di capire che cosa lo stesse mettendo così a dura prova tra problemi familiari e difficoltà lavorative.

Mentre lo invitava a non compiere gesti irreparabili, il militare è riuscito a farsi indicare con precisione il punto in cui si trovava e l’abbigliamento che indossava, elementi utili per consentire ai soccorritori di individuarlo rapidamente. Nel frattempo sono stati allertati la pattuglia della stazione dei carabinieri di Martinsicuro, il 118 e i vigili del fuoco, che si sono diretti verso la zona del Molo Nord, lungo la scogliera.

Grazie alle indicazioni fornite dalla centrale, i carabinieri giunti sul posto hanno immediatamente individuato l’uomo, ancora al telefono con l’operatore. All’improvviso però l’uomo ha interrotto la chiamata e ha cercato di lanciarsi verso il mare. I militari lo hanno raggiunto e trattenuto con decisione, impedendogli di avvicinarsi al limite delle rocce nonostante i tentativi di divincolarsi.

L’uomo è stato poi accompagnato in un luogo sicuro e affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova per gli accertamenti e il supporto necessari.