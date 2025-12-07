- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Dicembre 7, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaMartinsicuro, voleva suicidarsi: salvato dai Carabinieri sul molo
Cronaca

Martinsicuro, voleva suicidarsi: salvato dai Carabinieri sul molo

- Spazio Pubblicitario 02 -

MARTINSICURO. Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo residente a Martinsicuro ha chiamato il numero di emergenza 112 manifestando l’intenzione di togliersi la vita. La telefonata è stata inoltrata alla centrale operativa dei carabinieri di Alba Adriatica, dove l’operatore di turno ha avviato un dialogo paziente con l’uomo, cercando di tranquillizzarlo e di capire che cosa lo stesse mettendo così a dura prova tra problemi familiari e difficoltà lavorative.

Mentre lo invitava a non compiere gesti irreparabili, il militare è riuscito a farsi indicare con precisione il punto in cui si trovava e l’abbigliamento che indossava, elementi utili per consentire ai soccorritori di individuarlo rapidamente. Nel frattempo sono stati allertati la pattuglia della stazione dei carabinieri di Martinsicuro, il 118 e i vigili del fuoco, che si sono diretti verso la zona del Molo Nord, lungo la scogliera.

Grazie alle indicazioni fornite dalla centrale, i carabinieri giunti sul posto hanno immediatamente individuato l’uomo, ancora al telefono con l’operatore. All’improvviso però l’uomo ha interrotto la chiamata e ha cercato di lanciarsi verso il mare. I militari lo hanno raggiunto e trattenuto con decisione, impedendogli di avvicinarsi al limite delle rocce nonostante i tentativi di divincolarsi.

L’uomo è stato poi accompagnato in un luogo sicuro e affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova per gli accertamenti e il supporto necessari.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it