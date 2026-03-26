“Marzo in Rosa”: grande partecipazione all’incontro su salute e prevenzione al femminile

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Si ? svolto con ampia partecipazione di pubblico l’incontro “Percorsi di salute al femminile: mente, corpo e prevenzione”, promosso dal Comune dell’Aquila nell’ambito delle iniziative di “Marzo in Rosa”. L’evento, ospitato presso il Palazzetto dei Nobili, ha rappresentato un importante momento di confronto e sensibilizzazione sui temi della salute della donna, con particolare attenzione alla prevenzione, al benessere psicologico e alla consapevolezza del proprio corpo – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa ha visto la partecipazione delle consigliere comunali Tiziana Del Beato e Maura Castellani, insieme a qualificate professioniste del settore sanitario e psicologico: Marica Mascio, dirigente medico presso la Chirurgia senologica, impegnata nella diagnosi e nel trattamento delle patologie della mammella; Loredana Cerrone, dirigente medico ginecologa e responsabile facente funzione del Consultorio familiare dell’area aquilana, attiva nella tutela della salute ginecologica e riproduttiva della donna; Cecilia Ciotti, dirigente psicologa presso il Consultorio familiare dell’area aquilana, impegnata nel supporto psicologico e nella promozione del benessere emotivo – Le loro relazioni hanno offerto contributi specialistici e spunti concreti, contribuendo a rafforzare il dialogo tra istituzioni, esperti e cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. “L’ampia partecipazione registrata testimonia quanto questi temi siano sentiti dalla comunit?. Parlare di salute al femminile significa affrontare aspetti sanitari ma anche sociali e culturali, offrendo strumenti concreti per una maggiore attenzione al benessere quotidiano”, ha dichiarato la consigliera Tiziana Del Beato – “? fondamentale rafforzare la collaborazione tra istituzioni e professionisti per accompagnare le donne in percorsi di salute consapevoli – Eventi come questo contribuiscono a promuovere informazione corretta e accessibile, migliorando la qualit? della vita delle cittadine”, ha concluso la consigliera Maura Castellani.L’incontro si inserisce nel pi? ampio programma di “Marzo in Rosa”, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere politiche di prevenzione, inclusione e benessere rivolte alle donne –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it