“Marzo in Rosa”: un mese di iniziative dedicate ai diritti, alla cultura e alla prevenzione. L’8 marzo giornata sulla salute delle donne alla Croce Rossa

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:? stato presentato questa mattina, a Palazzo Margherita, il programma di “Marzo in Rosa”, il calendario di iniziative promosso dal Comune dell’Aquila in occasione della Giornata internazionale della donna, che accompagner? per tutto il mese di marzo attivit? dedicate alla promozione dei diritti, della partecipazione e della piena valorizzazione del ruolo delle donne nella vita civile, sociale e culturale della citt?.La rassegna, promossa dall’Amministrazione comunale su impulso dell’Assessorato alle Pari Opportunit?, propone un percorso articolato tra momenti di riflessione istituzionale, eventi culturali, spettacoli, incontri e iniziative dedicate alla prevenzione e alla salute, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi delle pari opportunit?, del contrasto alla violenza di genere e della valorizzazione del contributo delle donne nei diversi ambiti della vita pubblica – si apprende dal portale web ufficiale. Tra gli appuntamenti pi? significativi del calendario, sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, si terr? “Donne in salute: il domani inizia oggi”, iniziativa organizzata dal Comitato dell’Aquila della Croce Rossa Italiana nella propria sede di viale della Croce Rossa 14, che riunir? diverse realt? associative del territorio impegnate nella promozione della salute femminile – Nel corso della giornata, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, saranno proposte visite di prevenzione dedicate alla salute delle donne, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e dell’attenzione al benessere femminile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alle ore 15 ? inoltre previsto un corso certificativo gratuito di manovre salvavita pediatriche, aperto alla cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. Per partecipare alle attivit? ? prevista prenotazione obbligatoria al numero 371 5526376.“Con il programma di quest’anno abbiamo voluto costruire un calendario di appuntamenti che unisse memoria, riflessione, cultura e attenzione alla salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – afferma l’assessore alle Pari Opportunit?, Ersilia Lancia –.‘Marzo in Rosa’ rappresenta un appuntamento ormai consolidato per la nostra comunit? e un’occasione importante per promuovere la cultura del rispetto, dell’uguaglianza e delle pari opportunit?. Vogliamo che questo mese diventi uno spazio di partecipazione aperto alla citt?, capace di coinvolgere istituzioni, associazioni e mondo della scuola, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Sensibilizzare studenti e studentesse sui temi dei diritti, della parit? e del rispetto reciproco ? un passaggio fondamentale per costruire una societ? pi? giusta, consapevole e inclusiva”.L’iniziativa vede infatti la partecipazione di numerose realt? associative del territorio e il coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini, a conferma dell’importanza del lavoro condiviso tra istituzioni e comunit? locale nella promozione di una cultura delle pari opportunit?.Il programma di “Marzo in Rosa”8 marzo – sede Croce Rossa Italiana, viale della Croce Rossa 14 “Donne in salute: il domani inizia oggi” Dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 visite di prevenzione dedicate alla salute femminile; alle ore 15 corso certificativo gratuito di manovre salvavita pediatriche – recita la nota online sul portale web ufficiale. 6 marzo, ore 15.30 – Sala Assemblee del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila “Festa della Donna: in ricordo dell’avvocata Luisa Leopardi, professionista donna volontaria”, a cura del CRAL L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. 12 marzo, ore 18.30 – Palazzetto dei Nobili “La complessit? dell’amore”, incontro poetico con gli artisti Tiziana Gioia e Giancarlo Bozzetta, a cura del Serra Club L’Aquila15 marzo, ore 18 – Ridotto del Teatro Comunale Concerto di beneficenza “La bellezza delle donne”, organizzato dall’Inner Wheel Club dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. 17 marzo, ore 10.30 – Palazzetto dei Nobili Dibattito istituzionale “80 anni dal voto delle donne” con Walter Cavalieri.17 marzo, ore 20.30 – Ridotto del Teatro Comunale Spettacolo teatrale “Camicette bianche”, a cura della Compagnia Savatteri Produzioni, con ingresso gratuito – aggiunge testualmente l’articolo online. 18 marzo, ore 10.30 – Albergo Italia, Sala Baiocco Spettacolo con letture in matin?e rivolto agli studenti e alle studentesse degli istituti di istruzione superiore cittadini, a cura della Compagnia Savatteri Produzioni.18 marzo, ore 10 – Palazzo Margherita Conferenza stampa di presentazione del bando “La donna nell’arte”.19 marzo, ore 10 – Palazzo Margherita Incontro-dibattito “Amalia Sperandio” con Cesare Ianni e Piercesare Stagni.26 marzo, ore 17.30 – Palazzetto dei Nobili “Percorsi di salute al femminile: mente, corpo e prevenzione senologica”.Con “Marzo in Rosa” il Comune dell’Aquila rinnova il proprio impegno nella promozione delle politiche di genere e nella costruzione di un percorso culturale e sociale che metta al centro la dignit?, i diritti e il valore delle donne nella comunit?.

