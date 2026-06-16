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Massimo calvelli: il nuovo uomo forte del milan

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La notizia di Massimo Calvelli come nuovo uomo forte del Milan è al centro dell’attenzione in queste ore, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. Calvelli ha recentemente autorizzato la firma di Amorim, suscitando interesse e domande sulla sua leadership all’interno del club rossonero.

Le nuove responsabilità di Calvelli includono rapporti con la Serie A e l’UEFA, oltre al mercato e ai poteri straordinari che gli sono stati conferiti. La sua nomina rappresenta un cambiamento significativo nell’organigramma del Milan, con conseguenze ancora da valutare per il futuro del club.

Per ulteriori approfondimenti su Massimo Calvelli e il suo ruolo chiave nel Milan, è possibile consultare fonti online per aggiornamenti in tempo reale.

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