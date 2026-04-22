Massimo dell utri nuovo sottosegretario agli esteri

Nelle ultime ore, il nome di Massimo Dell’Utri è balzato in cima ai trend online, in seguito alla sua nomina a nuovo sottosegretario agli Esteri. Il CdM ha annunciato la scelta di cinque nuovi sottosegretari, tra cui anche Dell’Utri. Questa designazione ha suscitato interesse e dibattito sulla scena politica italiana.

Massimo Dell’Utri è una figura nota nel panorama politico, con una lunga carriera alle spalle. La sua nomina ha destato curiosità e attenzione, portando a riflessioni e commenti da parte di diverse parti. La sua nuova posizione suscita interrogativi sulle future dinamiche all’interno del governo e sulle politiche estere che verranno intraprese.

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