Mastrogiurato, Taglieri (M5S): “Le dimissioni di La Farciola sono una sconfitta per la politica. La cultura abbandonata da Regione e Comune”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:Le dimissioni di Mario La Farciola dalla presidenza dell’Associazione “Il Mastrogiurato” non sono solo un passaggio di consegne: sono un atto di accusa durissimo, seppur espresso con grande stile e sobrietà, verso chi ha abbandonato una delle manifestazioni culturali più importanti d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. In quella lettera commossa, che trasuda passione, dolore e amore per la propria città, La Farciola racconta quarant’anni di storia, di sacrifici personali, di battaglie vinte contro l’indifferenza, contro la pandemia e contro l’inerzia delle istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. Racconta anche – senza nominarli – i veri colpevoli di questa uscita di scena: la Regione Abruzzo del presidente Marsilio e dell’assessore Campitelli, che hanno scelto di cancellare i 50.000 euro di contributo che io stesso avevo proposto con un emendamento a sostegno dell’associazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un taglio grave e irresponsabile, che ha tolto il respiro a una realtà culturale che ha portato Lanciano e l’Abruzzo in giro per l’Europa, costruendo ponti con città come Riedenburg e Visegrad, e che ha fatto da ambasciatrice della nostra identità in Francia, Spagna, Germania, Romania, Stati Uniti – precisa la nota online. Una realtà che ha coinvolto generazioni di studenti, cittadini, volontari – precisa il comunicato. Una manifestazione con un altissimo tasso di partecipazione giovanile, oggi lasciata nel limbo – riporta testualmente l’articolo online. Ma anche l’amministrazione comunale ha le sue gravi responsabilità. Il problema della sede, sollevato più volte, è rimasto irrisolto – riporta testualmente l’articolo online. Promesse, incontri, parole, ma nessuna risposta concreta – si legge sul sito web ufficiale. E oggi ci ritroviamo a commentare un addio che pesa come un macigno sulla credibilità di chi governa – si legge sul sito web ufficiale. Non è accettabile che una manifestazione così prestigiosa sia trattata come un peso da scaricare – si apprende dalla nota stampa. Non è accettabile che chi ha lavorato con passione e serietà venga lasciato solo – Non è accettabile che la cultura venga sempre dopo tutto il resto – A Mario La Farciola va il mio più profondo rispetto – recita il testo pubblicato online. Il suo testamento morale, contenuto nelle parole della sua lettera, è una lezione per tutti noi: si può fare cultura senza clientelismi, si può costruire futuro con i giovani, si può rappresentare l’Abruzzo all’estero con orgoglio – riporta testualmente l’articolo online. Chi oggi lascia, lo fa dopo aver azzerato i debiti, consolidato rapporti istituzionali e assicurato la continuità dell’associazione – si apprende dalla nota stampa. Un’eredità straordinaria che meritava ben altro riconoscimento da parte delle istituzioni – precisa il comunicato. Continuerò a battermi per restituire al Mastrogiurato ciò che gli è stato tolto – aggiunge testualmente l’articolo online. E a denunciare ogni giorno l’incoerenza di chi predica cultura ma nei fatti la uccide – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Movimento 5 Stelle Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 02, anche mediante il sito internet del Movimento 5 Stelle Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: movimento5stelleabruzzo.it