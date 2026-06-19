Matematica e Maturità 2026: il Liceo scientifico con Einstein

In queste ore, online, il tema della traccia di matematica alla Maturità 2026 è al centro dell’attenzione. Gli studenti del liceo scientifico si sono confrontati con quesiti che spaziavano da calcoli sul lago di Bracciano al terremoto del Friuli, passando per giochi e sport. Ma non solo: anche Einstein è stato coinvolto nella prova, con una traccia che ha messo alla prova le menti degli studenti. Il dibattito è acceso e gli approfondimenti non mancano, invitando tutti a cercare ulteriori dettagli online per una visione completa della situazione.