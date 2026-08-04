Mateo Kovacic: il futuro incerto nel centrocampo del Manchester City

Mateo Kovacic è al centro dell’attenzione in queste ore, con numerose voci che circolano sul suo futuro al Manchester City. Il centrocampista croato ha recentemente dichiarato che il club ‘conta su di lui’, ma i rumors su un possibile ritorno all’Inter continuano a circolare.

Le dichiarazioni di Kovacic hanno generato speculazioni e dibattiti tra i tifosi e gli addetti ai lavori, con molti che si chiedono quale sarà la sua prossima mossa. Il calciatore sembra essere al centro di una situazione delicata, con varie squadre pronte ad accoglierlo in caso di un’eventuale partenza dal City.

La notizia è molto cercata online e si trova al vertice dei trend sui motori di ricerca, evidenziando l’interesse del pubblico per il destino di Kovacic. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire la situazione sul web.