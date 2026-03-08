Matera: tra parità di genere e memoria storica

In queste ore, Matera è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Nella giornata dell’Otto marzo, la Basilicata si fa portavoce di valori importanti: parità di genere e lotta contro la violenza sulle donne.
La città dei Sassi si prepara ad ospitare eventi significativi, come l’incontro organizzato dalla Cgil Matera dal titolo ‘Libere di essere’, che vedrà la partecipazione dell’attore Dino Paradiso in una performance dedicata alla giornata internazionale della donna.
Un momento di riflessione e impegno che va oltre il singolo giorno, proiettando Matera verso un futuro di maggiore consapevolezza e rispetto reciproco.
Ulteriori dettagli e approfondimenti su questo tema di attualità possono essere trovati online, per chi desidera approfondire la discussione e restare aggiornato sulle iniziative in corso.